У Польщі вимагають від влади Львова відреагувати на вшанування Романа Шухевича та УПА

Міський голова Перемишля Войцех Бакун заявив про можливе призупинення або повне розірвання партнерських стосунків зі Львовом. Причиною є проголошення Львівською обласною радою 2027 роком вшанування Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича, про що посадовець повідомив у своєму Facebook.

«Партнерство міст спирається на взаємну повагу, зокрема до історичної пам’яті обох спільнот. Якщо одна сторона вшановує винуватців злочинів проти предків іншої, міська рада має оцінити, чи може співпраця продовжуватися у нинішній формі», – зазначає Войцех Бакун у своєму листі до міської ради Перемишля.

«Ми не можемо мовчати щодо вшанування тих, хто вчиняв злочини проти наших співвітчизників», - додав мер Перемишля.

Мер Перемишля повідомив, що направив офіційного листа владі Львова (зокрема міському голові Андрію Садовому) із закликом висловити чітку позицію та публічно дистанціюватися від рішення облради.

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Водночас він звернувся до міської ради Перемишля з проханням розглянути варіанти призупинення співпраці зі Львовом залежно від реакції львівської влади. Він також наголосив, що це питання стосується партнерства самоврядів, тоді як гуманітарна допомога людям, які постраждали від війни, залишатиметься виявом солідарності.

Раніше з подібною заявою виступив і новий міський голова Кракова Лукаш Гібала, який також підготував рішення при тимчасове призупинення партнерських стосунків зі Львовом через те ж рішення Львівської облради. Мер Кракова наголосив, що партнерство має ґрунтуватися на історичній правді та примиренні, зауваживши, що у Польщі не можуть миритися з прославленням осіб причетних до злочинів проти поляків.

Віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання до Управління з питань іноземців про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних на території Республіки Польща. Саме Святослав Шеремета був ініціатором рішення ЛОР про відзначення року УПА та Романа Шухевича.

Окрім того, Генконсульство Польщі у Львові висловило обурення рішенням Львівської облради. Польські дипломати заявили, що такі рішення «суперечать європейським цінностям» і назвали головнокомандувача УПА Романа Шухевича «злочинцем».