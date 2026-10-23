В організації заявили, що здивовані постановою, яку Львівська облрада ухвалила 20 жовтня 2026 року

Об’єднання українців у Польщі розкритикувало рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком генерала Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. В організації вважають, що такі рішення можуть загострити польсько-українські відносини та послабити підтримку України з боку Польщі. Відповідне звернення Головна управа Об’єднання українців у Польщі адресувала голові Львівської обласної ради Юрію Холоду та депутатам облради у п’ятницю, 23 жовтня.

В організації заявили, що здивовані постановою, яку Львівська облрада ухвалила 20 жовтня 2026 року. На думку авторів звернення, в умовах російської агресії проти України особливо важливо зберігати польсько-українську солідарність і враховувати чутливість сусідів до складних сторінок спільної історії.

«Головна управа Об’єднання українців в Польщі, яке об’єднує українців і українок [...] висловлює своє несхвалення і здивування з приводу постанови, ухваленої 20 жовтня 2026 року, про оголошення 2027 року роком, присвяченим генералу Роману Шухевичу, УПА і Олегу Ольжичу», – наголосили автори звернення.

Об’єднання українців закликало представників української влади не ухвалювати рішення, які загострюють відносини Польщі та України.

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«Будь-яке рішення, яке не враховує чутливості сусіда, підриває довіру, послаблює співпрацю і підтримку, діє на шкоду України. Тому в ім’я відповідальності за перемогу над російською агресією та за майбутнє наших країн і суспільств ми закликаємо не ухвалювати рішень, які загострюють польсько-українські відносини», – йдеться у зверненні.

В Об’єднанні українців у Польщі наголосили, що «провокування сусідів спірними питаннями що стосуються української історичної пам’яті та її героїв також відвертає увагу польської громадськості від поточних подій: щоденних, масованих і смертоносних російських бомбардувань України та їх жертв». Також, на думку організації, такі рішення можуть використовувати сили, які виступають за припинення підтримки українського опору.

Автори звернення зазначили, що історичні суперечки нівелюють роботу громадських організацій, які роками намагаються не допустити, щоб минуле ставало перешкодою для співпраці між двома народами.

«Ми переконані, що процес примирення, крихкий та делікатний, вимагає від обох сторін величезної чутливості та ставлення до нього як до пріоритету», – наголосили в організації.

В Об’єднанні українців у Польщі закликали депутатів Львівської облради не ухвалювати рішень, які можуть загострювати відносини між Україною та Польщею. Там наголосили, що співпраця двох держав є важливою складовою безпеки Європи, а головною загрозою для них залишається Росія.

«Саме співпраця, а не партикулярні інтереси робить нас сильними», – підсумували автори звернення.

Нагадаємо, 20 жовтня 2026 року Львівська обласна рада ухвалила рішення оголосити 2027 рік у регіоні Роком Української повстанської армії, генерала Романа Шухевича та Олега Ольжича. Ініціатором цієї постанови виступив депутат ЛОР із фракції «Європейська солідарність» Святослав Шеремета.

Рішення обласних обранців викликало різку хвилю обурення у Варшаві. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг, що такі ініціативи шкодять євроінтеграції України, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав ухвалу «абсолютно неприйнятною». Критично відреагувало і МЗС України, назвавши рішення депутатів контрпродуктивним та неузгодженим з дипломатичним відомством.

У відповідь очільник польського МЗС Радослав Сікорський 21 жовтня підписав подання про заборону в’їзду для автора рішення. Того ж дня Святослава Шеремету офіційно оголосили персоною нон ґрата в Польщі та Шенгенській зоні.

На тлі загострення заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала місцевих депутатів до прагматизму. Водночас польська сторона повідомила, що помічники президента Володимира Зеленського запевнили Варшаву в тому, що скандальне рішення Львівської облради фактично не буде виконуватися.