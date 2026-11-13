Герешаска – одне з найбільших льодовикових озер Карпат

Тячівська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом до Великобичківської селищної ради, щоб домогтися встановлення меж гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Озеро Герешавське».

Йдеться про одне з найбільших льодовикових озер Карпат, розташоване на Свидовці. Площа водойми – 1,35 га. У 1984 році озеро отримало статус гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення, а у 2021 році його передали під охорону Великобичківській селищній раді.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 13 листопада, попри природоохоронний статус, межі озера досі не позначені на місцевості та ця інформація не внесена до Державного земельного кадастру. Це ускладнює захист природної території від незаконного втручання.

«Особливо гостро проблема постає на тлі поїздок гірськими маршрутами на позашляховиках. Показовою є ситуація хуліганських нападів на туристів неподалік іншого високогірного озера через зауваження відпочивальників про заборону джипінгу», – розповіли правоохоронці.

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Прокуратура вимагає в суді визнати протиправною бездіяльність Великобичківської селищної ради та зобов’язати її визначити і закріпити межі озера Герешаска на місцевості. На думку правоохоронців, це допоможе краще захистити водойму від незаконного втручання та допоможе туристам зрозуміти, де проходять межі охоронюваної території.

Нагадаємо, у червні 2026 року викладачка вокалу Валентина Харківська пропливла Герешаскою на сапі, а мешканець Рахівщини проїхав через озеро на джипі. Під час розслідування правоохоронці встановили, що автомобіль закарпатця пошкодив територію природно-заповідного фонду і відкрили кримінальну справу. Джиперу загрожує до 3 років обмеження волі.