Віталій Мойсюк зняв свої пригоди на відео, однак після скандалу видалив допис із соцмереж

Тячівська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 38-річного мешканця Рахівського району Віталія Мойсюка. За пошкодження території гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення йому загрожує до 3 років обмеження волі.

Йдеться про жителя села Косівська Поляна, який у червні разом з товаришем проїхався на джипі через озеро Герешаска на Свидовецькому хребті, розташоване на висоті 1761 м. Віталій Мойсюк зняв свої пригоди на відео. Однак після того, як довкола інциденту розгорівся скандал, видалив допис з тіктоку.

Тоді у Карпатському біосферному заповіднику зазначили, що такі заїзди на високогірні озера фіксуються щороку. Водночас озеро помилково називають частиною заповідника, гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення розташована на території Ясінянської громади Рахівського району.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що автомобіль закарпатця пошкодив територію природно-заповідного фонду.

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«Йдеться про ґрунтовий покрив і рослинність загальною довжиною майже 127 метрів. Ширина пошкодженої ділянки становить близько 6 метрів», – розповіли у вівторок, 8 вересня, у Закарпатській обласній прокуратурі.

Джиперу інкримінують умисне пошкодження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, взятих під охорону держави (ч. 1 ст. 252 КК України). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 51 тис. грн штрафу або до трьох років пробаційного нагляду, або обмеження волі на той самий термін. Справу розглядатиме Рахівський районний суд.