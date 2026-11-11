Написи «Слава УПА» з’явилися на трьох пам’ятниках у Познані

Журналісту білоруського видання MOST запропонували 500 доларів за напис «Слава УПА» на пам’ятнику в польській Познані. Замовник також шукав виконавців для подібних акцій у Варшаві, Вроцлаві та Любліні. За словами представника незалежної білоруської організації BELPOL, за такими пропозиціями можуть стояти російські або білоруські спецслужби. Про це йдеться в матеріалі MOST, опублікованому у вівторок, 10 листопада.

До редакції звернувся читач, який помітив підозріле оголошення в телеграм-чаті білоруських емігрантів у Білостоку. Автор допису шукав людину, готову виконати графіті в Познані. За один «вихід» обіцяв 500 доларів, оплачений проїзд в обидва боки та запевняв у безпечних умовах.

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Журналіст MOST вирішив відповісти на оголошення, представившись потенційним виконавцем. Так він дізнався подробиці завдання.

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На зв’язок вийшов користувач із назвою «Fast Work PL». На момент публікації матеріалу його акаунт уже видалили. Номер телефону, пов’язаний із профілем, починався з коду +888, який не дає змоги однозначно визначити країну походження користувача. У MOST зазначають, що такі номери можна придбати в інтернеті та використовувати без звичайної SIM-картки.

Співрозмовник пояснив, що потрібно розпилювачем фарби нанести на пам’ятник напис «Слава УПА». За це він обіцяв 500 доларів – у криптовалюті або готівкою. Як місце виконання завдання надіслав фотографію площі Адама Міцкевича в Познані. На ній видно пам’ятник поету та монумент Познанського червня 1956 року.

Коли журналіст запитав, чи законне таке завдання, співрозмовник визнав, що ні. Водночас він порадив закрити обличчя та діяти швидко, щоб уникнути викриття. Також рекомендував малювати після настання темряви й запевняв, що поблизу пам’ятників немає камер спостереження.

Журналіст спробував з’ясувати, хто замовив написи та з якою метою. Однак співрозмовник не розкрив цих подробиць. Водночас у листуванні він припустив, що такі дії можуть сприйняти як російську провокацію.

Із розмови також стало відомо, що замовлення стосувалися не лише Познані. Виконавців шукали для аналогічних акцій у Варшаві, Вроцлаві та Любліні. Тим, хто погоджувався їхати в інші міста, обіцяли компенсувати витрати на дорогу та навіть проживання.

За даними MOST, минулого тижня написи «Слава УПА» з’явилися на трьох пам’ятниках у Познані. Подібні випадки вандалізму також зафіксували останніми днями у Варшаві та Гдині.

Представник незалежної білоруської організації BELPOL Уладзімір Жигар у коментарі виданню припустив, що за такими оголошеннями можуть стояти російські або білоруські спецслужби.

Нагадаємо, з 21 жовтня до 2 листопада 2026 року Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело масштабну операцію проти організованого угруповання, яке, за даними слідства, співпрацювало з російськими спецслужбами. Правоохоронці затримали шістьох підозрюваних – п’ятьох громадян Польщі та одну росіянку. Чотирьох із них суд заарештував за звинуваченням у шпигунстві, ще до двох застосував запобіжні заходи без позбавлення волі. Під час операції обшуки провели у 21 місці в трьох польських воєводствах.