Канада на три роки продовжить та суттєво розширить UNIFIER – свою військову тренувальну місію в Україні, повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Сьогодні я постановив продовжити операцію UNIFIER ще на три роки, розширити цю тренувальну місію та надати Україні негайну допомогу», – сказав Трюдо на прес-конференції, повідомив уночі в четвер, 27 січня, «Укрінформ».

За його словами, це коштуватиме Канаді 340 млн дол (близько 280 млн дол США).

«Я дозволив Збройним силам Канади упродовж найближчих днів направити до України 60 військовослужбовців, які приєднаються до близько 200 жінок та чоловіків, які вже перебувають в країні. Надалі Збройні сили матимуть змогу довести кількість військовослужбовців в Україні до 400», – наголосив прем’єр-міністр.

Він додав, що Канада також передасть Україні «нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам».

Місія UNIFIER – це спільна канадсько-українська військова місія, покликана збільшити обороноздатність Збройних сил України через обмін досвідом та спільні військові навчання. Цим військовим не дозволено брати участі в бойових операціях разом з українськими військовими. Канадські військові перебуватимуть в Україні як радники і консультанти.

Наразі канадські військові перебуваютьт на різних локаціях у центральній та західній Україні, а їхня штаб-квартира розташована у Яворові Львівської області. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування пройшли понад 33 тис. українських військових.