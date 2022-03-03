У Ізюмі бомба влучила в багатоповерхівку та приватний будинок

Росіяни нанесли авіаудар по містечку Ізюм на Харківщині. Внаслідок бомбардування загинуло щонайменше восьмеро людей, двоє з них – діти.

Як повідомляє «Суспільне. Харків» із посиланням на заступника мера Ізюма Володимира Мацокіна, атака на місто почалася о 23:59. Бомба влучила в багатоповерхівку та приватний будинок.

Унаслідок бомбардування в приватному будинку загинуло восьмеро людей, двоє з них – діти.

«Ворог також поцілив у поліцію, почалася пожежа. В центрі міста є значні руйнації, у приміщенні виконкому повилітали вікна», – повідомив Володимир Мацокін.

Нагадаємо, що обстріли Ізюма тривають від ранку 2 березня. Вдень близько 15:00 в місті авіаударом пошкодили газопровід, унаслідок чого без газу залишилося близько 40 тис. населення.

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