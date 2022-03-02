2 березня біля штаб-квартири ОБСЄ у Відні на знак жалоби вивісили чорний прапор

Унаслідок обстрілу Харкова російською армією загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Вона загинула у вівторок, 1 березня, коли доставляла припаси для своєї родини.

Як повідомили на сайті ОБСЄ. Марина Феніна загинула під час обстрілів Харкова 1 березня. 2 березня біля штаб-квартири ОБСЄ у Відні на знак жалоби вивісили чорний прапор.

«Марину вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах і селищах України артилерійські снаряди і ракети вражають житлові будинки та центри міст, убиваючи та завдаючи поранень невинним мирним жителям – жінкам, чоловікам і дітям», – йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Там додали, що засуджують посилення обстрілів українських міст, що спричиняють загибель мирного населення та закликають зупинити неспровоковану так звану воєнну операцію проти України.

«Ми рішуче засуджуємо посилення обстрілів у міських центрах, що спричиняють загибель та поранення мирного населення, і повторюємо наш заклик до Російської Федерації негайно припинити бойові дії і перейти до змістовного діалогу», – додали в організації.

У звіті ОБСЄ за 2 березня зазначено, що Марина Феніна загинула у власному помешканні. Через систематичні обстріли Харкова, місія ОБСЄ перевозить своїх співробітників на захід України.

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