Бойовики на Донбасі не пропускали спостерігачів ОБСЄ і глушили безпілотники. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 6 січня.

Біля Старомихайлівки збройні формування РФ не пропустили патруль ОБСЄ через блокпост, незважаючи на те, що пішоходи вільно перетинали його.

«Два озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль місії на захід в населений пункт. Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, як цивільні особи перетинали його пішки», – йдеться у звіті.

А в районі селища Степове в Луганській області бойовики глушили безпілотник спостерігачів.

«Безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії піддавався впливу перешкод сигналу GPS під час польоту над районами поблизу н.п. Степове», – уточнили в ОБСЄ.

Раніше моніторингова місія підтвердила, що російські найманці проводять мобілізацію на Донбасі і стягують до лінії розмежування заборонене озброєння.