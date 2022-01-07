Місія ОБСЄ заявила про тиск російських бойовиків на Донбасі
Найманці глушать безпілотники спостерігачів і блокують їх пересування
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Бойовики на Донбасі не пропускали спостерігачів ОБСЄ і глушили безпілотники. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 6 січня.
Біля Старомихайлівки збройні формування РФ не пропустили патруль ОБСЄ через блокпост, незважаючи на те, що пішоходи вільно перетинали його.
«Два озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль місії на захід в населений пункт. Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, як цивільні особи перетинали його пішки», – йдеться у звіті.
А в районі селища Степове в Луганській області бойовики глушили безпілотник спостерігачів.
«Безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії піддавався впливу перешкод сигналу GPS під час польоту над районами поблизу н.п. Степове», – уточнили в ОБСЄ.
Раніше моніторингова місія підтвердила, що російські найманці проводять мобілізацію на Донбасі і стягують до лінії розмежування заборонене озброєння.
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