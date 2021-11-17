Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксували десятки одиниць військової техніки бойовиків на окупованій території поза виділеними місцями для зберігання, зокрема в одному з непідконтрольних населених пунктів. Про це йдеться у звіті місії від 16 листопада.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю на полігоні біля населеного пункту Покровка Донецької області.

Серед них 13 танків типу Т-72, 7 танків Т-64, 10 танків невстановленого типу та одна самохідна гаубиця «Гвоздика» 122-го калібру. Техніку виявили за допомогою безпілотника дальнього радіуса дії.

Також зафіксували дві, ймовірно, бойові броньовані машини та одну радіорелейну станцію бойовиків в житловому кварталі Безіменного в непідконтрольному урядові районі Донецької області.

Раніше місія ОБСЄ неодноразово фіксувала десятки одиниць військового техніки бойовиків на окупованій території. Йшлося про танки, «Гради», міномети, гаубиці та гармати.