Тисячі беззбройних людей не впустили росіян в Енергодар. Відео дня
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Мешканці міста Енергодар не впустили російських військових у місто. Тисячі людей у середу, 2 березня, з прапорами України заблокували російській техніці в’їзд у місто, скандуючи «Слава Україні! Героям Слава!». В Енергодарі розташована найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція.
відео мера Енергодара Дмитра Орлова
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