Мешканці міста Енергодар не впустили російських військових у місто. Тисячі людей у середу, 2 березня, з прапорами України заблокували російській техніці в’їзд у місто, скандуючи «Слава Україні! Героям Слава!». В Енергодарі розташована найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція. відео мера Енергодара Дмитра Орлова

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