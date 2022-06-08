Загалом у Львові перейменують 53 вулиці, назви яких пов’язані з Росією

У Львові розпочалось голосування щодо нових назв для вулиць, які через російське походження планують перейменувати. Перше голосування стосується назв 14 вулиць.

На першому етапі мешканці зможуть обрати нові назви для нинішніх вулиць Брюллова, Герцена, Глінки, Дагестанської, Жуковського, Козланюка, Короленка, Некрасова, Сєченова, Толстого, Чехова, Чуваської, Скрипника та Кибальчича. Щоб взяти участь у голосуванні, необхідно перейти за посиланням на онлайн-форму та обрати один із кількох запропонованих варіантів. До кожного з варіантів підготовлена коротка довідка про постать чи подію, на честь якої пропонують назвати вулицю. Деякі варіанти назв можуть дублюватися.

Пропозиція, що набере найбільше голосів на веб-порталі міської ради, отримає один голос, що враховуватиметься робочою групою при затвердженні нової назви вулиці. Фінальне рішення щодо перейменування вулиць мають затвердити депутати на сесії Львівської міськради. Голосування за першу частину вулиць триватиме до 15 червня.

Загалом у Львівській громаді мають перейменувати 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, Росією чи СРСР. Повний перелік цих вулиць затвердила робоча група, до якої входили львівські науковці, історики, професори університетів та інші фахівці.

Після перейменування вулиць у Львові мешканцям не потрібно буде змінювати документи. Замінити документи буде необхідно лише підприємцям, однак ця процедура для них буде безкоштовною.