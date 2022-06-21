Вулиця Толстого одна з тих, яку переназвуть по-новому

Львівська міська рада провела онлайн-опитування серед мешканців для вибору найкращої нової назви вулиць з російським наративом. У голосуванні взяли участь понад 20 тис. людей, які запропонували нові назви для першого блоку з 14 вулиць.

«Пропозиція, що набрала найбільше голосів, отримає один додатковий голос, який враховуватиме робоча група при затвердженні нової назви вулиці. Засідання робочої групи, де мають остаточно визначитися з новими назвами для першого блоку вулиць, відбудеться в четвер, 23 червня. Фінальне ж рішення щодо перейменування вулиць прийматимуть депутати на сесії Львівської міськради», – повідомили 21 червня у прес-службі міської ради.

Результати першого етапу голосування:

Вул. Карла Брюлова:

49,4% – Ірини Калинець,

14,4% – Емануїла Миська,

14,1% – Юрія Клена.

Вул. Олександра Герцена:

32,4% – Левка Лукʼяненка,

17,8 % – Ігоря Білозіра,

15,2 % – професора Івана Вакарчука.

Вул. Михайла Глінки:

31,3% – Мирослава Скорика,

27% – Галицької Армії,

24,6% – Василя Сліпака.

Вул. Дагестанська:

73,4% – Гостомельська,

26,6% – імені «Львівських письменників».

Вул. Василя Жуковського:

34,8% – Василя Кука,

31,9% – Валерʼяна Підмогильного,

14,1% – професора Івана Багенського.

Вул. Петра Козланюка:

64% – Героїв Маріуполя,

14,3% – Маріупольська,

11,4% – Стефанії Шабатури.

Вул. Володимира Короленка:

16% – Романа Іваничука,

15,4 % – Василя Кука,

15,1% – Ігоря Зінича.

Вул. Миколи Некрасова:

42,8% – Юрія Руфа (Юрій Дадак),

14,8% – Піярів,

11,6% – академіка Якуба Парнаса.

Вул. Івана Сєчєнова:

60,9% – Шумлянських,

20,4% – Любомира Пирога,

18,7% – Професора Степана Мартиніва.

Вул. Льва Толстого:

38,5% – Богдана Ступки,

27,4% – Кардинала Гузара,

20,8% – Станіслава Лема.

Вул. Антона Чехова:

36,8% – «Чорних запорожців»,

14,4% – Станіслава Лема,

13,3% – Миколи Вінграновського.

Вул. Чуваська:

62,5% – Чорнобаївська,

37,5% – Яна Вебера.

Вул. Миколи Скрипника:

43,6% – Софії Яблонської,

40,9% – Михайла Гориня,

15,6% – Софії Караффи-Корбут.

Вул. Миколи Кибальчича:

62,1% – Херсонська,

21,7% – Сильвестра Дрималика,

8,9% – Люни Дрекслер.

Загалом у Львові та громаді перейменують 53 вулиці, які досі названі на честь російських діячів або асоціюються з Росією чи СРСР.

Нагадаємо, що після перейменування вулиць їхнім мешканцям не потрібно буде змінювати документи. Лише підприємці будуть змушені замінити їх, однак для них ця процедура буде безкоштовною. З результатами голосування можна ознайомитися тут.