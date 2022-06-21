Міськрада оприлюднила результати голосування за нові назви для 14 вулиць Львова
Остаточне рішення прийме робоча група і депутати міськради
Львівська міська рада провела онлайн-опитування серед мешканців для вибору найкращої нової назви вулиць з російським наративом. У голосуванні взяли участь понад 20 тис. людей, які запропонували нові назви для першого блоку з 14 вулиць.
«Пропозиція, що набрала найбільше голосів, отримає один додатковий голос, який враховуватиме робоча група при затвердженні нової назви вулиці. Засідання робочої групи, де мають остаточно визначитися з новими назвами для першого блоку вулиць, відбудеться в четвер, 23 червня. Фінальне ж рішення щодо перейменування вулиць прийматимуть депутати на сесії Львівської міськради», – повідомили 21 червня у прес-службі міської ради.
Результати першого етапу голосування:
Вул. Карла Брюлова:
- 49,4% – Ірини Калинець,
- 14,4% – Емануїла Миська,
- 14,1% – Юрія Клена.
Вул. Олександра Герцена:
- 32,4% – Левка Лукʼяненка,
- 17,8 % – Ігоря Білозіра,
- 15,2 % – професора Івана Вакарчука.
Вул. Михайла Глінки:
- 31,3% – Мирослава Скорика,
- 27% – Галицької Армії,
- 24,6% – Василя Сліпака.
Вул. Дагестанська:
- 73,4% – Гостомельська,
- 26,6% – імені «Львівських письменників».
Вул. Василя Жуковського:
- 34,8% – Василя Кука,
- 31,9% – Валерʼяна Підмогильного,
- 14,1% – професора Івана Багенського.
Вул. Петра Козланюка:
- 64% – Героїв Маріуполя,
- 14,3% – Маріупольська,
- 11,4% – Стефанії Шабатури.
Вул. Володимира Короленка:
- 16% – Романа Іваничука,
- 15,4 % – Василя Кука,
- 15,1% – Ігоря Зінича.
Вул. Миколи Некрасова:
- 42,8% – Юрія Руфа (Юрій Дадак),
- 14,8% – Піярів,
- 11,6% – академіка Якуба Парнаса.
Вул. Івана Сєчєнова:
- 60,9% – Шумлянських,
- 20,4% – Любомира Пирога,
- 18,7% – Професора Степана Мартиніва.
Вул. Льва Толстого:
- 38,5% – Богдана Ступки,
- 27,4% – Кардинала Гузара,
- 20,8% – Станіслава Лема.
Вул. Антона Чехова:
- 36,8% – «Чорних запорожців»,
- 14,4% – Станіслава Лема,
- 13,3% – Миколи Вінграновського.
Вул. Чуваська:
- 62,5% – Чорнобаївська,
- 37,5% – Яна Вебера.
Вул. Миколи Скрипника:
- 43,6% – Софії Яблонської,
- 40,9% – Михайла Гориня,
- 15,6% – Софії Караффи-Корбут.
Вул. Миколи Кибальчича:
- 62,1% – Херсонська,
- 21,7% – Сильвестра Дрималика,
- 8,9% – Люни Дрекслер.
Загалом у Львові та громаді перейменують 53 вулиці, які досі названі на честь російських діячів або асоціюються з Росією чи СРСР.
Нагадаємо, що після перейменування вулиць їхнім мешканцям не потрібно буде змінювати документи. Лише підприємці будуть змушені замінити їх, однак для них ця процедура буде безкоштовною. З результатами голосування можна ознайомитися тут.