Міллі Боббі Браун та Девід Харбор

21-річна американська акторка Міллі Боббі Браун звинуватила колегу по проєкту «Дивні дива» Девіда Харбора в домаганнях та цькуваннях. Про це повідомляє Daily Mail.

У серіалі 50-річний Девід Харбор грає колишнього начальника поліції Джима Гоппера, який усиновлює персонажа Міллі Боббі Браун. Журналісти стверджують, що акторка ще до початку зйомок пʼятого сезону серіалу «Дивні дива» повідомила авторам про цькування і домагання від колеги. Проти нього провели внутрішнє розслідування. Зазначається, що про сексуальні домагання не йшлося.

Платформа Netflix, яка транслює серіал, відмовилась коментувати будь-яке розслідування. Міллі Боббі Браун також відмовилась коментувати цю ситуацію журналістам.

Додамо, що Браун здобула популярність у 12 років завдяки ролі в першому сезоні серіалу «Дивні дива». Окрім цього, вона знімалася в популярному серіалі «Енола Холмс». Нещодавно вони разом із чоловіком Джейком Бонджові удочерили доньку.