Дженніфер Еністон і Джим Кертіс

Відома голлівудська акторка Дженніфер Еністон уперше підтвердила роман із гіпнотерапевтом та лайф-коучем Джимом Кертісом. На сторінці в інстаграм акторка ніжно привітала коханого з днем народження.

2 листопада Дженніфер Еністон опублікувала чорно-білу фотографію, на якій вона обіймає свого бойфренда Джима Кертіса. Того дня він святкував 50-річчя.

«З днем народження, мій коханий», – підписала фото Еністон.

Вперше пару помітили разом під час відпочинку на яхті в Майорці. Це викликало хвилю чуток про новий роман акторки, однак вона його не коментувала.

Джим Кертіс – гіпнотерапевт і коуч із понад 20-річним досвідом, який працює з темами медитації та особистісного розвитку. Він був одружений і виховує доньку.

З акторкою вони познайомилися через спільних друзів. Згодом пару бачили разом у ресторані та на премʼєрі нового сезону серіалу «Ранкове шоу», в якому Еністон грає головну роль. Це перші публічні стосунки Дженніфер Еністон після розлучення у 2018 році з Джастіном Теру.