Пара була разом близько дев’яти місяців

Голлівудський актор Том Круз розійшовся з кубино-іспанською акторкою та моделлю Аною де Армас після майже року стосунків. Про це повідомив The Sun, посилаючись на знайомого пари.

Зазначається, що акторам було добре разом, але їхня історія кохання завершилась. Попри розрив, Том Круз та Ана де Армас залишились друзями та надалі працюють над спільними проєктами.

«Вони залишаться добрими друзями, але більше не зустрічаються. Вони просто зрозуміли, що їм краще бути друзями. Між ними згасла іскра, але вони все ще люблять товариство одне одного, і обидва ставляться до цього дуже по-дорослому. Її вже взяли на роль у його наступному фільмі, тож вони продовжать працювати разом», – повідомив інформатор The Sun.

Додамо, що чутки про можливий роман між Томом Крузом та Аною де Армас вперше з’явилися у лютому 2025 року, коли журналісти сфотографували їх разом у лондонському ресторані у День святого Валентина. Згодом пару часто бачили разом, проте актори свій зв’язок не коментували.

Втім деякі медіа стверджували, що їхній роман може бути робочим, адже зараз актори готуються до зйомок спільного фільму «Глибше». Наприкінці липня актори разом відвідали концерт гурту Oasis у Лондоні, підтвердивши, таким чином, давні чутки про свій роман.

Раніше Ана де Армас зустрічалася з Беном Аффлеком та віцепрезидентом онлайн-сервісу для знайомств Tinder Полом Букадакісом. У Тома Круза за плечима три шлюби. Наприкінці 80-х він був одружений з Мімі Роджерс, а у 1990 році одружився з Ніколь Кідман. У них двоє прийомних дітей – Коннор та Ізабелла. Пара розлучилася у 2001 році після 11 років шлюбу. 2006 року Круз одружився втретє – з Кеті Голмс, з якою вони розлучилися 2012 році. Колишнє подружжя має спільну доньку Сурі.