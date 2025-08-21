Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові почали зустрічатися у 2021 році

21-річна американська акторка Міллі Боббі Браун її чоловік 23-річний Джейк Бонджові удочерили доньку. Про це 21 серпня зірки повідомили у соцмережах.

Імені доньки пара не повідомила, повідомивши лише, що не планують ділитися подробицями батьківства.

«Цього літа ми вітали нашу милу дівчинку завдяки усиновленню. Ми неймовірно раді розпочати цей прекрасний наступний розділ батьківства у спокої та наодинці», – написала акторка в інстаграмі.

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові почали зустрічатися у 2021 році та заручилися у 2023 році. Вони одружилися на закритій церемонії у травні 2024 року.

Браун здобула популярність у 12 років завдяки ролі в першому сезоні серіалу «Дивні дива». Окрім цього, вона знімалася в популярному серіалі «Енола Холмс».

Бонджові дебютував у 2022 році у романтичній комедії «Кохані» режисера Джордана Вайсса. У 2023 році він отримав роль у музичному фільмі Тодда Такера «Рокботтом».