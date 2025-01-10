Нагорода є збільшеною копією «талерів Параджанова»

У Києві пройшла перша церемонія вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова серед професійних дебютів за 2024 рік.

Премія була запроваджена з ініціативи режисера та продюсера Дмитра Томашпольського рішенням Правління НСКУ з нагоди відзначення 100-річчя з дня народження видатного майстра українського та світового кінематографу.

Кожен з конкурсантів отримав диплом та бронзову винагороду, яка є збільшеною в кілька разів копією знаменитих «талерів Параджанова». У 1973 році режисера було заарештовано та засуджено на п’ять років тюремного ув'язнення, але і за ґратами він не міг не творити. Втративши право використовувати олівець та папір для малювання, Параджанов вигадав свої монети, які робив на покришках від молочних пляшок. Видавлював на товстій алюмінієвій фользі рельєфи за допомогою цвяха, а по краю покришок робив написи, як на багатьох старих монетах. Називав він свої витвори «талерами». Збільшені копії одного з таких витворів і отримали кінематографісти.

За результатами таємного голосування членів секретаріату НСКУ переможцями стали:

Найкращий сценарист-дебютант

Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»

Найкраща режисерська робота у дебютному ігровому фільмі

Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»

Найкраща режисерська робота у дебютному неігровому фільмі

Аделина Борець, «Квіти України»

Найкраща операторська робота у дебютному фільмі

Володимир Усік, «Ля Палісіада»

Найкращий акторський дебют

Сергій Кисіль, «БожеВільні»

Найкращий продюсерський дебют

Марина Врода, «Степне»

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

Також були оголошені імена тих, хто отримав спеціальні нагороди за професійний дебют: