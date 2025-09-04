Фільм вийшов у прокат 4 вересня

4 вересня в український прокат виходить документальний фільм мандрівника і телеведучого Антона Птушкіна українських полярників. Фільм «Антарктида» – це друга повнометражна режисерська робота після документалького фільму «Ми, наші улюбленці та війна» 2024 року.

Антон Птушкін тиждень жив разом із полярниками на антарктичній станції «Академік Вернадський». Стрічка демонструє подорож на українському криголамі «Ноосфера», життя всередині станції та знайомство з побутом полярників.

«Це історія про людей, які досліджують майбутнє планети, живучи в умовах, де немає магазинів, дерев та особистого простору. Фільм розповідає про виклики крижаного континенту і побутове життя на станції, про важливість кліматичних спостережень і про те, чому Україна – серед небагатьох країн, що мають повноцінну присутність в Антарктиді. Це історія про науку, танення льодовиків, і, звісно, про пінгвінів», – вказано в описі до трейлеру.

Тривалість фільму становить 86 хвилин. Проєкт створений студією «Все сам».