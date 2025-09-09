Антон Птушкін тиждень жив разом із полярниками на станції «Академік Вернадський»

Документальна стрічка Антона Птушкіна «Антарктида» зібрала майже 7,2 млн грн за перший вікенд прокату, який стартував 4 вересня. За чотири дні фільм подивилися близько 30 тисяч глядачів у кінотеатрах мереж Multiplex і «Планета кіно».

За даними Forbes Ukraine, у мережі Multiplex продали понад 25 тисяч квитків на суму 4,87 млн грн, ще 11 тисяч квитків розкупили в «Планеті кіно», що принесло ще 2,3 млн грн доходу. СЕО «Планети кіно» Наталія Байдан зазначила: касові збори могли бути вищими, якби не повітряні тривоги у вихідні.

Фільм розповідає про життя та роботу учасників 30-ї Української антарктичної експедиції на станції «Академік Вернадський». Птушкін особисто знімав усі етапи подорожі – від рейсу на українському криголамі «Ноосфера» до щоденного побуту полярників на станції.

За словами директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого, «Антарктида» демонструє науковий потенціал України та рівень кінодокументалістики, який відповідає світовим стандартам.

Попередній рекорд належить картині Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки», яквй вийшов на тиждень раніше. За перший вікенд прокату подивились понад 10 тис. глядачів.