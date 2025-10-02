Фільм «Антарктида» розповідає про життя та роботу учасників 30-ї Української антарктичної експедиції на станції «Академік Вернадський»

Документальний фільм Антона Птушкіна «Антарктида» увійшов до трійки найкасовіших українських фільмів усіх часів. Про це повідомив кінодіяч та директор кінотеатру Boomer Сергій Зленко. Частину грошей передадуть на потреби полярників, які служать у ЗСУ.

Фільм посів друге місце у рейтингу, зібравши в прокаті 71 млн грн. На першій сходинці рейтингу опинився мультфільм «Мавка. Лісова пісня», який зібрав 156 млн грн. На третьому місці – фільм «Я, ти, він, вона».

«Важко повірити, що тепер на перших двох сходинках рейтингу немає ігрових фільмів», – зазначив Сергій Зленко.

Для порівняння, на другій сходинці рейтингу документального кіно перебуває стрічка «Яремчук: Незрівнянний світ краси» (15,2 млн), третій сходинці – «2000 метрів до Андріївки» (10,8 млн грн).

Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, фільм зібрав 2,2 млн грн для полярників, які служать у ЗСУ. Зокрема, йдеться про закупівлю наземних роботизованих комплексів, дронів, детекторів дронів, зарядних станцій та плоттера.

Зазначимо, документальний фільм «Антарктида» розповідає про життя та роботу учасників 30-ї Української антарктичної експедиції на станції «Академік Вернадський». Упродовж 10 днів Антон Птушкін жив разом із полярниками на станції. Фільм вийшов у прокат 4 вересня 2025 року й вже у перший вікенд прокату зібрав майже 7,2 мільйона гривень.