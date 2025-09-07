Уночі 7 вересня Сили оборони уразили важливі об’єкти на території Росії. Зокрема, під атаку знову потрапили лінійна виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу «Дружба» в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області та Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Про це повідомили командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді та Генеральний штаб ЗСУ.

Як йдеться, оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем у взаємодії з ракетними військами й артилерією уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) «8-Н» у Найтоповичах.

«Мадяр» розповів, що уражений об’єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ у РФ, зокрема, з Мозирського та Новополоцького НПЗ.

«ЛВДС “8-Н” входить до комплексу магістрального нафтопроводу “Стальной конь”, потужність перекачування якого складає 10,5 млн тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії. Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку», – ідеться в повідомленні Генштабу.

У Краснодарському краї РФ Сили спецоперацій атакували Ільський НПЗ. Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та бере участь у забезпеченні Збройних сил РФ. У районі об’єкта зафіксували вибухи та пожежа. Результати ураження уточнюються.

Окрім того, Сили оборони поцілили по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області РФ. Результати вогневого ураження уточнюються.

Нагадаємо, 29 серпня Сили оборони вже атакували лінійно-виробничу станцію в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області.