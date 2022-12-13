Українські ракети влучили в російський крейсер «Москва» 13 квітня, росія підтвердила загибель крейсера ввечері наступного дня

Українські захисники 13 квітня змогли знайти і дістати ракетою «Нептун» флагман російського чорноморського флоту «Москва» завдяки поганій погоді і самовпевненості російських моряків. Про це йдеться в публікації «Української правди», опублікованій вранці 13 грудня — через вісім місяців після того, як російський крейсер затонув. Автор матеріалу стверджує, що для підготовки матеріалу провів десятки інтерв'ю з людьми з української військової сфери й дістав фото історичного запуску ракет у бік російського крейсера.

Як йдеться у статті, 13 квітня російський ракетний крейсер «Москва» стояв у Чорному морі приблизно за 120 км від берега. Україна на момент вторгнення Росії не мала загоризонтних радарів, а звичайний радар показувати цілі на такій відстані не може. Окупанти це знали, тому почувалися досить безпечно.

Однак близько 16 години 13 квітня оператор комплексу «Нептун» отримав дуже несподівані дані – звичайний радар показував велику ціль приблизно за 120 км від берега. Об’єктом такого розміру в цьому секторі Чорного моря міг бути тільки крейсер «Москва».

Українські ракетники кажуть, що побачити ворожу ціль допомогла сама природа. Як пояснили вони, через те, що над морем стояли щільні хмари, сигнал від радара відбивався від них до поверхні води, а від води назад до хмар – і в такому коридорі радар несподівано добив аж до «Москви».

Росіяни були настільки впевнені у своїй недосяжності для українських сил, що, на думку співрозмовників видання, ймовірно, навіть не активовували системи ППО. Хоча навіть увімкнена протиповітряна оборона майже не бачить українську тихохідну ракету, бо вона летить над самою водою.

Західні ЗМІ щодо ураження "Москви" публікували свої версії. Одні писали, що координати цілі Україні нібито підтвердили у європейському центрі НАТО, інші – що для виконання запиту України було задіяно американський літак-розвідник P-8 «Посейдон», який і надав точні координати. Але співрозмовники у військових колах, яких опитав автор статті, кажуть, що українці самі здатні вирішувати подібні завдання неймовірної складності, і що російську 120-метрову гору заліза постійно бачили і фіксували за допомогою супутників. Мовляв, проблема була не в тому, щоб знайти «Москву», а в тому, щоб її дістати. Але 13 квітня російський крейсер несподівано сам зайшов у зону ураження українських ракет. І щойно це зафіксували, як відразу випустили два «Нептуни».

За словами співрозмовників, найцікавіша фаза операції почалась якраз після того, як ракети понеслись у море. «Нептуни» мали здолати відстань до цілі за приблизно 6 хв. Але чи влучили вони, ніхто не знав, бо оператори «Байрактарів» відмовлялись вилітати для верифікації влучання: над хмарами вони б нічого не побачили, а під хмарами – їх 100-відсотково збили б.

Військові зрозуміли, що «Нептуни» влучили в ціль, коли «Москва» раптово рушила і намагалась сховатися за «вишки Бойка». А також тому, що до флагмана російського флоту одночасно з різних боків кинулось чотири кораблі. Але саме тоді на морі почався несподіваний шторм, і будь-які рятувальні операції дуже ускладнились.

Коли українські військові зрозуміли, що з Криму до «Москви» вийшов буксир, то їм стало очевидно, що ситуація на крейсері критична.

Росія офіційно підтвердила загибель крейсера «Москва» ввечері 14 квітня. Водночас там стверджують, що на борту корабля вибухнув боєкомплект.