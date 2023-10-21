Влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздок до низки країни «через суттєве зростання антисемітських настроїв». Про це йдеться в заяві Ради національної безпеки при канцелярії прем’єр-міністра та міністерства закордонних справ Ізраїлю, яка оприлюднена у суботу, 21 жовтня.

«Із огляду на війну, що триває, ми спостерігаємо значне зростання антиізраїльських протестів в останні кілька днів у країнах по всьому світу, і зокрема, в арабських країнах Близького Сходу. Ворожість і насильство виявляються проти єврейських та ізраїльських символів. Риторика глобального джихаду стала радикальнішою, закликає завдати шкоди ізраїльтянам та євреям у всьому світі», – заявили в РНБ.

Також ізраїльтянам рекомендують уникати перебування у всіх країнах Близького Сходу чи арабських країнах, включно з Туреччиною, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Малайзією, Бангладеш, Індонезією та Мальдівами: в останню з перерахованих країн не рекомендується їхати без попередження про поїздку, в решту – навіть за наявності попередження.

Серед країн зокрема:

Єгипет,

Йорданія,

Марокко,

Туреччина,

Об'єднані Арабські Емірати,

Бахрейн,

Малайзія,

Бангладеш,

Індонезія,

Мальдіви.

Внаслідок атак бойовиків ХАМАСу в Ізраїлі загинуло понад 1400 людей, близько 200 все ще перебувають у полоні. Через удари у відповідь Ізраїлю по Сектору Гази загинули понад 3700 людей, повідомило палестинське міністерство охорони здоров’я.