Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила старшого інженера терористичної групи ХАМАС, який був відповідальним за розробку зброї, в тому числі й безпілотників, пише The Times of Israel.

Як йдеться в повідомленні, Армія оборони Ізраїлю заявила, що упродовж дня завдала ударів по численних командних центрах ХАМАС та підземній інфраструктурі, а також знищила старшого інженера ХАМАС Махмуда Сабіха. Він очолював підрозділ, який розробляв зброю для ХАМАС, безпілотники, і «обмінювався знаннями з іншими терористичними групами на Близькому Сході».

Своєю чергою терористи в секторі Гази продовжували обстрілювати південь Ізраїлю ракетами, а ізраїльські ВПС завдали ударів по об’єктах ХАМАС у п’ятницю ввечері.

Також терористи завдали ракетного удару по кількох містах. Є пошкодження, однак постраждалих немає. Терористи завдали удару відразу після того, як звільнили двох американських заручниць.

Терористи ХАМАС здійснили масований напад на Ізраїль вранці 7 жовтня, з того часу бойові дії тривають. Ізраїльська армія поставила собі за мету знищити у місті Газа все, що пов’язано з терористами. Внаслідок бойових дій загинули понад 2,5 тисячі людей з обох сторін.