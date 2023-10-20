Стіна із фото тих, кого викрали бойовики ХАМАС в Ізраїлі

Збройне угруповання ХАМАС, яке здійснило напад на Ізраїль та захопило заручників, звільнило двох громадянок США. Мати й доньку відпустили нібито з гуманітарних міркувань, повідомило терористичне угруповання у п’ятницю, 20 жовтня, передає CNN.

За даними бойовиків, ХАМАС звільнив двох американок, реагуючи на гуманітарні зусилля Катару. За даними CNN, жінок відпустили через поганий стан здоров’я матері.

«У відповідь на зусилля Катару, бригади "Аль-Кассам" звільнили двох американських громадян (матір і її дочку) з гуманітарних міркувань, а також, щоб довести американському народу і всьому світу, що заяви Байдена і його фашистської адміністрації є неправдивими та безпідставними», – заявили у ХАМАС.

Зазначається, що жінок передали місцевому Червоному Хресту. Ні Ізраїль, ні США досі не відреагували на повідомлення бойовиків щодо звільнення заручниць.

Якщо інформацію про звільнення жінок підтвердять, то цей випадок стане першим за час бойових дій маж Ізраїлем і ХАМАС, які тривають з 7 жовтня. Наразі точна кількість заручників невідома.

Тим часом Україна підтвердила загибель вже 18 українців в Ізраїлі. Раніше МЗС Ізраїлю повідомляло про 23 загиблих громадян України, проте цю інформацію спростувало українське МЗС. Ще одна українка загинула у Секторі Гази 19 жовтня.