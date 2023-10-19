Наразі підтверджена інформація про 18 загиблих українців

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що інформація про 23 загиблих під час бойових дій в країні українців є неправдивою. Наразі відомо про 18 загиблих громадян України в Ізраїлі, повідомив Корнійчук в ефірі телемарафону у четвер, 19 жовтня.

Напередодні посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що внаслідок бойових дій в Ізраїлі загинуло 23 громадяни України. Про таку кількість загиблих йшлося у звіті ізраїльського МЗС станом на 18 жовтня.

Згодом речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що кількість загиблих українських громадян, які загинули в Ізраїлі, є приблизною. Відтак, інформація про таку кількість загиблих може не відповідати дійсності.

Відповідаючи на питання про точну загибель українських громадян, Корнійчук заявив, що дані про 23 загиблих не є правдиві.

«За даними МВС, підтверджена інформація стосовно 18 загиблих. Інформація про 23 загиблих не відповідає дійсності», – повідомив український посол в Ізраїлі.

Водночас він повідомив, що у Секторі Гази загинула громадянка України. Точна кількість загиблих громадян України на підконтрольній ХАМАС території навідома.

Дипломат додав, що Україна залишається на другому місці після США за кількістю загиблих громадян внаслідок бойових дій в Ізраїлі. Ще майже 300 українців перебувають на підконтрольній бойовикам ХАМАС території, вони запросили евакуацію, проте наразі вона неможлива.