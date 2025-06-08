Кіліан Мбаппе підсолодив провальний сезон медаллю у збірній

У неділю, 8 червня, збірна Німеччини у Штутгарті в матчі за 3-тє місце Ліги націй приймала Францію. Мбаппе зумів засмутити господарів голом у роздягальню, а наприкінці зустрічі півзахисник «Баварії» Олісе добив Бундестім і приніс «Ле Бльо» бронзові медалі турніру.

Ліга націй, матч за 3-тє місце

Німеччина – Франція – 0:2

Голи: Мбаппе, 45, Олісе, 84

Вже на 2-й хвилині Вольтемаде мав виводити Німеччину вперед, але хороший сейв видав Меньян. Згодом він врятував після удару Адейємі. В середині тайму вже його візаві – тер Штеген – став на заваді пострілу Шеркі. За трохи кіпер «трикольорових» привіз у свої ворота пенальті, стрибнувши у ноги супернику, однак після перегляду VAR арбітр скасував своє рішення.

Німці продовжили тиснути: спочатку м’яч після удару Вірца зачепив стійку, а згодом Меньян дотягнувся до сфери після пострілу Вольтемаде. А на останній хвилині тайму Мбаппе увірвався у штрафний і після передачі Чуамені пробив у стійку, від якої м’яч влетів у сітку.

Німеччина по перерві зусиллями Ундава відновила статус-кво, однак гол було скасовано через фол в атаці. Згодом Тюрам міг знімати питання щодо переможця, але влучив у стійку. За партнера реабілітувався Олісе, якому наприкінці зустрічі асистував Мбаппе.

Завдяки перемозі збірна Франції здобула свою другу в історії медаль Ліги націй. У сезоні 2020/21 підопічні Дідьє Дешама здолали у фіналі збірну Іспанії й виграли змагання.