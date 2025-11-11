Олександр Зубков вписав своє ім'я в історію турецького футболу

Півзахисник «Трабзонспора» Олександр Зубков став найкращим правим вінгером року в турецькій Суперлізі, повідомляє Fotomac. 29-річний українець отримав відповідне визнання на щорічній церемонії Turkuvaz Medya Awards. Нагорода для Зубкова стала відзнакою його стабільної гри та впливу на успіхи «Трабзонспора» в поточному сезоні.

Нагадаємо, Зубков – вихованець «Шахтаря», де й розпочав професіональну кар’єру в 2012 році. Загалом у футболці «гірників» Олександр зіграв 107 матчів, забив 20 м’ячів і віддав 22 результативні передачі. Відправлявся в оренди у «Маріуполь» та «Ференцварош». У липні 2020 року угорці здійснили повноцінний трансфер, викупивши Олександра за 1,5 млн євро. В серпні 2022-го донеччани за 2 мільйони повернули свого вихованця.

В лютому 2025 року за 6 млн євро був придбаний «Трабзонспором». У дебютному сезоні українець відіграв 20 матчів, забив 8 м’ячів і віддав 4 результативні передачі. У нинішньому чемпіонаті Зубков у 12 поєдинках оформив 1 гол і 3 асисти. Transfermarkt оцінює його в 8 млн євро.

«Трабзонспор» після 12-ти турів йде у турнірній таблиці Суперліги третім, маючи у своєму доробку 25 очок. Від лідера – «Галатасарая» – «чорноморські шторми» відстають на 4 бали.