Олег Блохін – рекордсмен «Динамо» і збірної СРСР

5 листопада своє 73-річчя відзначає культовий український футболіст та тренер Олег Блохін. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя першого українця, який отримав «Золотий м’яч» і своєю грою вписав київське «Динамо» в історію світового футболу.

Футбол переміг легку атлетику

Олег Володимирович Блохін народився 5 листопада 1952 року в Києві. Мама – Катерина Захарівна Адаменко – заслужена майстриня спорту, багаторазова чемпіонка СРСР і України з пʼятиборства, стрибків у довжину та бігу на 80 і 100 метрів з барʼєрами. У 1952 році вона у складі збірної країни планувала взяти участь у Літніх Олімпійських іграх, але завагітніла напередодні Ігор. «Можна сказати, заради Олега я пожертвувала Олімпіадою», – згадувала Катерина Захарівна. Згодом вона працювала заступницею декана факультету промислового та цивільного будівництва Київського будівельного інституту. Три скликання була депутаткою Соломʼянської районної ради Києва.

Батько – Володимир Іванович Блохін – також займався легкою атлетикою, згодом – адміністративною роботою в спорті, зокрема, довгі роки очолював Федерацію сучасного пʼятиборства СРСР, а також був начальником навчально-спортивного відділу республіканського товариства «Динамо». Брат, Микола Володимирович Блохін (1939-2011), закінчив хімічний факультет Університету імені Шевченка, доктор наук, працював старшим науковим співробітником університету.

Олег Блохін з батьками

Першим тренером майбутньої зірки футболу була мама, допомагаючи синові розвивати його швидкісні здібності. У дитинстві його ледь не переманили в легку атлетику, пропонуючи зайнятися спринтом професійно. Цікаво, що в 16 ​​років Блохін на змаганнях пробіг 100 метрів за 11 секунд: за такий результат дають перший дорослий розряд. Однак Олег вибрав футбол і не прогадав. Його першим футбольним наставником в динамівській ДЮСШ став Олександр Леонідов.

«Динамо»

За основу киян Блохін дебютував 25 листопада 1969 року на тбіліському стадіоні «Локомотив», коли Віктор Маслов випустив 17-річного форварда на заміну в грі проти місцевого клубу. Свій дебютний гол за головну команду «Динамо» Олег забив за тренера Олександра Севідова 15 березня 1972 року – у ворота харківського «Металіста». А перший домашній гол – рівно за місяць «Дніпру», який тоді тренував Валерій Лобановський.

Як виявиться згодом, київський клуб стане головним у карʼєрі Олега Володимировича. Йому він віддасть аж 18 років своєї ігрової карʼєри й лише перед відходом на пенсію пограє в Європі. У 1975 році Олег допоміг «Динамо» здобути свій перший євротрофей – Кубок володарів Кубків. Тоді форвард забив у фіналі угорському «Ференцварошу».

Олег Блохін (крайній ліворуч у нижньому ряду) в чемпіонському складі «Динамо» (1975)

А трохи пізніше настав зірковий час Блохіна, коли кияни сенсаційно взяли Суперкубок УЄФА. Підопічні Валерія Лобановського двічі переграли зіркову «Баварію» – 1:0 та 2:0 (всі три мʼячі оформив Блохін). Цікаво, що цих голів могло б не бути, адже напередодні між тренером і форвардом трапився конфлікт.

«На вечірньому тренуванні Блохін щось зайве промовив, не так висловився. Точно не скажу, що там відбулося, але Лобановський у пориві гніву сказав йому: “Забирайся геть звідси!”. Уявляєте, гравця, який потім вирішив долю Суперкубка, Лобановський хотів вигнати напередодні вирішальної гри. Ось такі були методи у Валерія Васильовича. У моєму розумінні Лобановський був алігатор. Він пригнічував все і всіх», – згадував колишній гравець «Динамо» Станіслав Кочубинський в інтерв’ю «Українському футолу».

Загалом у складі «Динамо» Блохін 8 разів ставав чемпіоном СРСР (1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986), виграв 5 Кубків (1974, 1978, 1982, 1985, 1987) та 3 Суперкубки СРСР (1981, 1986, 1987), двічі завоював Кубок володарів Кубків УЄФА (1975, 1986) і брав Суперкубок УЄФА (1975). Також він тричі визнавався найкращим футболістом СРСР (1973, 1974, 1975), а в 1975 році став найкращим футболістом Європи, отримавши «Золотий м’яч» (при цьому відрив від другого у голосуванні Франца Бекенбауера був колосальним – аж 80 балів).

Олег Блохін отримує «Золотий м'яч»

У футболці «Динамо» Блохін зіграв 432 матчі в чемпіонатах Союзу, забив рекордні 215 мʼячів, пʼять разів ставав найкращим бомбардиром першості країни. У Кубку СРСР – 67 матчів і 31 гол, у євротурнірах – 79 ігор, 30 голів.

Володарі «Золотого м'яча» – Андрій Шевченко, Ігор Бєланов та Олег Блохін (Львів, 2025)

Збірна СРСР

У 1972 році Блохін у складі олімпійської збірної СРСР став бронзовим призером ОІ в Мюнхені. На тому турнірі він забив шість мʼячів, один з них у матчі за 3-є місце з командою НДР, який закінчився внічию 2:2.

У 1976-му на Іграх в Монреалі у матчі за бронзу збірна СРСР обіграла Бразилію (2:0). Щоправда, Олег, не до кінця вилікувавши травму, на цьому турнірі забив всього лише один мʼяч у ворота збірної КНДР.

У 1982 році Блохін взяв участь у чемпіонаті світу в Іспанії. Збірна СРСР не дійшла до півфіналу лише тому, що поступилася збірній Польщі за різницею забитих і пропущених мʼячів. Блохін зіграв на чемпіонаті всі пʼять матчів і забив один гол Новій Зеландії. В тому ж році його запросили у збірну Європи, що проводила матч зі збірною світу. А ще раніше він грав у збірній ФІФА в матчах з дортмундською «Борусією» і іспанською «Барселоною». У 1986-му Блохін вдруге зіграв на Мундіалі – у двох матчах він забив один гол у ворота збірної Канади.

Загалом за збірну СРСР Олег провів рекордні 112 матчів, забивши 42 голи і ставши найкращим бомбардиром в історії збірної. За олімпійську збірну СРСР зіграв 12 поєдинків, оформивши 9 м’ячів.

Закордонний вояж

У 1989 році Блохін перейшов у австрійську команду «Форвертс» (Штайр), де в 41-му матчі відзначився 9 разів. Один з цих голів – у ворота «Феста» за вихід у вищу лігу.

28 червня 1989 року на Республіканському стадіоні у Києві в присутності 100 тисяч глядачів відбувся прощальний матч на честь Блохіна, де збірна СРСР зустрічалася зі збірною футбольних зірок світу (3:3).

Спеціально для цього поєдинку Юрієм Рибчинським та Геннадієм Татарченком була написана пісня «Віват, Король!», яку виконала Тамара Гвердцителі.

Після прощального матчу Блохін вирушив на Кіпр, де наступний сезон грав за «Аріс» з Лімасола (5 голів у 22 матчах). Лише після цього він повісив бутси на цвях.

Тренерська кар’єра

Одразу після завершення ігрової кар’єри Блохін отримав посаду головного тренера у грецькому «Олімпіакосі». Заручившись підтримкою керівництва, запросив до команди 3-х легіонерів із СРСР – Олега Протасова, Геннадія Литовченка та Юрія Савічева. З командою він пропрацював три роки, двічі був срібним призером чемпіонату Греції, а у сезоні 1991/92 взяв Кубок Греції.

Блохін на тренерському містку «Олімпіакоса»

Цікаво, що Блохін був за крок від чемпіонства у Греції, якби не невдало кинута димова шашка. В ключовому матчі другого кола Олег Протасов забив переможний мʼяч основному конкурентові АЕКу, зробивши рахунок 2:1. Проте за 7 хвилин до закінчення зустрічі на полі стадіону почали вибухати димові шашки. Дисциплінарний комітет призначив перегравання, яке завершилось мінімальною поразкою «Олімпіакоса».

5 січня 1993 року Олега Блохіна звільненили з посади головного тренера команди після нічиєї з «Едесаїкосом», хоча гравці та вболівальники клубу були проти цього рішення. А вже 3 лютого його призначили наставником ПАОКа. Угоду уклали на 2,5 роки, але відпрацювати весь контракт не судилось, і в 1994-му Блохін очолив «Іонікос». Там пропрацював до 1997 року, згодом ще раз очоливши команду (1999-2002). Перед повторним призначенням був другий захід у ПАОК (1997-1998) та робота з афінським АЕКом (1998-1999), який Блохін зробив срібним призером чемпіонату Греції (1999).

Повернення в Україну

У вересні 2003 року Олег Блохін став головним тренером національної збірної України. Під його керівництвом «синьо-жовті» вперше у своїй історії відібрались на чемпіонату світу 2006 року в Німеччині, здобувши путівку раніше за решту європейських команд. До слова, зі, здавалось, божевільної заяви Блохіна про те, що він виведе команду на Мундіаль з першої сходинки, не кепкував тоді лише ледачий.

На чемпіонаті світу збірна України сенсаційно дійшла до чвертьфіналу, де поступилась майбутнім чемпіонам – збірній Італії. Хоча стартували українці в групі провально – програли 0:4 іспанцям. Подальші перемоги над Тунісом і Саудівською Аравією вивели «синьо-жовтих» з другого місця в 1/8 фіналу, де вони перестріляли потужну збірну Швейцарії (яка зайняла перше місце у своїй групі) у серії післяматчевих пенальті.

6 грудня 2007 року Блохін подав на звільнення, після того, як не зміг пробитися зі збірною на Євро-2008. За декілька днів після цього він очолив футбольний клуб «Москва». У чемпіонаті Росії столична команда під його керівництвом фінішувала лише дев’ятою, і 26 листопада 2008 року співпрацю припинили за взаємною згодою сторін.

Олег Блохін – головний тренер ФК «Москва»

У сезоні-2009/10 Олег Володимирович був спортивним директором одеського «Чорноморець», що, втім, не врятувало команду від вильоту до Першої ліги. А 21 квітня 2011 року його знову призначили на посаду головного тренера національної збірної України.

«Друге пришестя» Блохіна було не таким вдалим: збірна взяла участь у домашньому Євро-2012, де не змогла вийти з групи. 25 вересня 2012 року, після відставки Юрія Сьоміна, український фахівець здійснив свою мрію і очолив «Динамо».

Олег Блохін – Головний тренер «Динамо»

За час його роботи у київському клубі команда вперше не змогла посісти навіть друге місце у чемпіонаті України, фінішувавши на третьому (сезон 2012/13). За півтора року роботи Блохін не зумів виграти жодного трофею, набравши в чемпіонаті України лише 63% можливих очок, що є 2-м результатом «знизу» серед тренерів київського «Динамо» за часи незалежної України. Також Блохін встановив антирекорд за кількістю поразок у чемпіонаті – 12 поразок у 44 матчах (попередній антирекорд належав Йожефу Сабо, який зазнав 10 програшів у 117 поєдинках).

16 квітня 2014 року, одразу після поразки від «Шахтаря» (0:2), Блохіна звільнили з посади головного тренера «Динамо» за незадовільні результати. Тривалий час він перебував без роботи, поки не влаштувався в УАФ: з серпня 2021 року очолював Комітет національних збірних УАФ, а згодом відповідав за розвиток дитячого та молодіжного футболу.

Зірка Олега Блохіна на Алеї Зірок у Києві

Суспільно-політична діяльність

Блохін був членом комуністичної партії Радянського Союзу. За часів незалежності двічі обирався депутатом Верховної Ради. У 1998 році він став народним обранцем за списком «Всеукраїнського обʼєднання Громада», створеного тодішнім премʼєр-міністром України Павлом Лазаренком, проте за рік перейшов до фракції «Батьківщина», де пробув два роки. Входив до комітету Верховної Ради з питань молодіжної політики, фізкультури, спорту та туризму.

У 2001-му увійшов до фракції Комуністичної партії України, а 2002 року був обраний депутатом за списками цієї ж партії. Згодом перейшов до фракції Соціал-демократичної партії України (обʼєднаної), а 2003 року став членом її політради. Був головою підкомітету з питань олімпійського, паралімпійського руху та спорту найвищих досягнень комітету ВР з питань молодіжної політики, фізкультури, спорту та туризму.

На виборах 2006 року Блохін балотувався до Верховної Ради за списку Опозиційного блоку «НЕ ТАК!», сформованого на базі СДПУ(о). Блок не зміг подолати прохідний барʼєр, набравши лише 1,01% голосів виборців.

Скандали і фрази-меми

Олег Блохін мав норовливий характер і заводився з-пів оберта. У листопаді 2011 року під час прес-конференції, присвяченій календарю відбору на ЧС-2014, він вступив у перепалку з оператором телеканалу «Інтер» Іваном Топчієм через прохання переставити ноутбук, який закривав обличчя тренера. Пресаташе збірної України Олександру Гливинському довелось заспокоювати Блохіна, який вимагав вивести оператора зі студії.

Згодом Блохін відрахував із національної команди трьох гравців – В’ячеслава Чечера, Олександра Зотова та Сергія Закарлюку за неприпустиму поведінку. За його словами, трійця з’явилась у розташуванні команді напідпитку лише вранці.

Під час роботи в «Динамо» Блохін оштрафував Євгена Хачеріді на 12 тисяч доларів за відмову вдягати на поле щитки.

Найгучнішим став скандал з Артемом Мілевським восени 2012 року. Головна зірка тогочасного «Динамо» дозволив собі прийти на презентацію нового тренера в халаті. Блохін сприйняв це як неповагу і спочатку перевів форварда в дубль, а згодом його взагалі виставили на трансфер. З того моменту кар’єра Артема стрімко пішла вниз, і він так і не зміг більше піднятись на свій колишній рівень.

Конфлікт тривав майже 10 років і вирівшився лише в серпні 2021 року, коли на премії «Національна легенда України» Мілевський перепросив у Блохіна зі сцени за свій вчинок, а той з залу вигукнув: «Я тобі пробачаю».

Уболівальникам Олег Блохін також запамʼятається і за фразами та словами, які вже давно стали мемами (хоч і не всі можуть згадати контекст, за яких вони були сказані). Попри те, що він працював за кордоном, з іноземними мовами в нього склалося не дуже, та і загалом Блохін сам зауважував, що не завжди може докладно пояснити своїм підопічним, що треба робити. Так і народилася відома фраза: «Камон, плей!» (дослівно з англійської: «Вперед, грай!»).

Після нічийного матчу «Динамо» з «Ворсклою» у бік Блохіна полетіли три біляші з трибун. Проте він не розгубився і прокоментував цю ситуацію з гумором: «Добре хоч не пляшку горілки. Треба було пляшку горілки кинути і біляш, і закусити б одразу. А біляш хоч із чим був?». Після розгромного програшу «Металісту» Блохін обмовився: «На досягнутому ми не зупинимося». Та найбільш відомою фразою, яка підсумовувала всі невдалі матчі киян під керівництвом Олега Блохіна, стала: «Будемо розбиратися» (але вийшло не дуже).

Особисте життя

Олег Блохін був одружений двічі. Перша дружина – Ірина Дерюгіна, чемпіонка світу з художньої гімнастики. Одружилися вони у 1979 році, а в 1983 році у них народилася донька Ірина, яка пробувала себе в українському шоу-бізнесі, випустивши альбом під назвою «Ножиці», а також на телебаченні (була співведучою футбольної програми). Пізніше навчалася на юристку у США, а зараз тренує національну збірну України з художньої гімнастики. Ірина Блохіна має доньку Жаклін від шлюбу з Олексієм Бринзаком.

Олег Блохін з Іриною Дерюгіною

Шлюб Дерюгіної і Блохіна зруйнувала відстань.

«Коли виходила заміж навіть припустити не могла, як буде складно це кохання зберегти. Коли Олег поїхав до Греції, наші відносини перетворилися на нудний телефонний роман, а на борту літака Київ – Афіни я проводила більше часу, ніж у спортзалі», – згадувала Ірина Дерюгіна.

Друга дружина – Анжела Блохіна, молодша від Олега на 16 років. Одружилися 2000 року. У шлюбі народилися дві доньки – Ганна (2001 р. н.) та Катерина (2002 р. н.).

Олег Блохін з дружиною Анженою

Нагороди

орден УПЦ преподобного Нестора Літописця (2002);

орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2002);

орден «За заслуги» ІІ ступеня (2004);

орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2006);

лауреат нагороди Golden Foot (2009) – щорічної міжнародної нагороди, яку вручають футболістам за високі спортивні успіхи, досягнуті в команді та особисто (в номінації «Легенди футболу»);

орден «За заслуги» І ступеня (2011);

орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2012);

орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (2015);

орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня (2020);

відзнака президента України «Національна легенда України» (2021);

найкращий футболіст України за період 1954-2003 роки (ювілейний приз до 50-річчя УЄФА).

Цікаві факти