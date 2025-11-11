Артем Довбик вилетів щонайменше на місяць

Нападник італійської «Роми» Артем Довбик не допоможе збірній України у вирішальних матчах відбору на чемпіонат світу 2026 року, інформує офіційний сайт УАФ.

Як повідомлялось раніше, форвард травмувався у першому таймі поєдинку 11-го туру Серії А проти «Удінезе». Обстеження виявило пошкодження сухожилля прямого м’яза лівого стегна. На відновлення Довбику знадобиться 4-6 тижнів. На заміну Артему Сергій Ребров вже довикликав вінгера «Динамо» Назара Вололиша, перевівши його з резервного списку в основний.

Нагадаємо, збірна України у четвер, 13 листопада, у Парижі зіграє з Францією, а через три дні, 16 листопада у Варшаві прийматиме Ісландію.

Після 4-х турів збірна України у квартеті D посідає другу сходинку, маючи у своєму доробку 7 очок. Лідирує Франція з 10 балами. Третьою йде Ісландія (4 пункти), а замикає турнірну таблицю Азербайджан (1 очко).