Назар Волошин перевединий з резервного списку в основний

Головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав у збірну України вінгера «Динамо» Назара Волошина, повідомляє пресслужба УАФ. Це сталось одразу після того, як Артем Довбик травмувався у матчі Серії А проти «Удінезе».

Наприкінці першого тайму форвард «Роми» спробував пробити в бік воріт суперника, але впав на землю, схопившись за ліве стегно. Наразі ступінь травми нападника «синьо-жовтих» невідома.

Ця зміна у складі збірної України стала вже третьою. Раніше Ребров був вимушений замінити травмованих Арсенія Батагова та Володимира Бражка на Тараса Михавка та Єгора Назарину.

Нагадаємо, свій збір національна команда розпочне в понеділок, 10 листопада. 13 листопада «синьо-жовті» на стадіоні «Парк де Пренс» зіграють з Францією, а 16 листопада у Варшаві прийматимуть Ісландію.