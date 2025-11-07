Сергій Ребров не зможе розраховувати одразу на двох виконавців

У складі збірної України, яка готуватиметься до матчів відбору ЧС-2026, сталися дві вимушені заміни, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Замість Володимира Бражка до табору національної команди було викликано півзахисника «Шахтаря» Єгора Назарину, а замість Арсенія Батагова – захисника «Динамо» Тараса Михавка. Причина – травми виконавців (Батагов зазнав ушкодження під час тренування у «Трабзонспорі», а про «виліт» Бражка повідомив Олександр Шовковський напередодні матчу Ліги конференцій проти «Зріньскі»).

Нагадаємо, свій збір наша національна команда розпочне в понеділок, 10 листопада. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, добиратимуться потягом/автобусом до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

13 листопада «синьо-жовті» на стадіоні «Парк де Пренс» зіграють з Францією, а 16 листопада у Варшаві прийматимуть Ісландію.

Після 4-х турів збірна України у квартеті D посідає другу сходинку, маючи у своєму доробку 7 очок. Лідирує Франція з 10 балами. Третьою йде Ісландія (4 пункти), а замикає турнірну таблицю Азербайджан (1 очко).