«Синьо-жовті» покращили своє становище у міжнародній класифікації

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна в порівнянні з попереднім реєстром піднялася на 27-ме місце, обігнавши Канаду.

«Синьо-жовті» наразі мають у своєму доробку 555,36 бала. Суперники України по групі розташувалися наступним чином: Франція – 3-тє місце, Ісландія – 74-та позиція, Азербайджан піднявся на 123-тє місце. Лідером залишилася Іспанія, тоді як Аргентина обійшла Францію в трійці найсильніших.

Нагадаємо, у жовтні збірна України у відборі на ЧС-2026 здобула дві перемоги у двох матчах. Спочатку підопічні Сергія Реброва перестріляли головного конкурента за другу сходинку – Ісландію (5:3), а згодом дотисли Азербайджан (2:1). Таким чином Україна набрала 7 очок і відірвалась від скандинавів на 3 бали. Франція з 10 пунктами лідирує у групі, а Азербайджан з 1 очком останній.

Рейтинг ФІФА станом на 17 жовтня 2025 року:

1. Іспанія – 1880,76 очок

2. Аргентина – 1872,43 (+1)

3. Франція – 1862,71 (-1)

4. Англія – 1824,30

5. Португалія – 1778

6. Нідерланди – 1759,96 (+1)

7. Бразилія – 1758,85 (-1)

8. Бельгія – 1740,01

9. Італія – 1717,15 (+1)

10. Німеччина – 1713,30 (+2)

...

22. Республіка Корея – 1593,92 (+1)

23. Еквадор – 1589,72 (+1)

24. Австрія – 1586,98 (-2)

25. Австралія – 1584,02

26. Туреччина – 1570,18 (+1)

27. Україна – 1555,36 (+1)

– 28. Канада – 1554,63 (-2)

Свої наступні поєдинки збірна України проведе у листопаді: 13 листопада в межах відбору на ЧС-2026 на виїзді зустрінеться з французами, а через три дні прийматиме ісландців. Ці матчі й вирішать долю нашої команди у боротьбі за вихід на чемпіонат світу.