Збірна України піднялась у рейтингу ФІФА після перемог над Ісландією та Азербайджаном
Міжнародна федерація футболу оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних
ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна в порівнянні з попереднім реєстром піднялася на 27-ме місце, обігнавши Канаду.
«Синьо-жовті» наразі мають у своєму доробку 555,36 бала. Суперники України по групі розташувалися наступним чином: Франція – 3-тє місце, Ісландія – 74-та позиція, Азербайджан піднявся на 123-тє місце. Лідером залишилася Іспанія, тоді як Аргентина обійшла Францію в трійці найсильніших.
Нагадаємо, у жовтні збірна України у відборі на ЧС-2026 здобула дві перемоги у двох матчах. Спочатку підопічні Сергія Реброва перестріляли головного конкурента за другу сходинку – Ісландію (5:3), а згодом дотисли Азербайджан (2:1). Таким чином Україна набрала 7 очок і відірвалась від скандинавів на 3 бали. Франція з 10 пунктами лідирує у групі, а Азербайджан з 1 очком останній.
Рейтинг ФІФА станом на 17 жовтня 2025 року:
- 1. Іспанія – 1880,76 очок
- 2. Аргентина – 1872,43 (+1)
- 3. Франція – 1862,71 (-1)
- 4. Англія – 1824,30
- 5. Португалія – 1778
- 6. Нідерланди – 1759,96 (+1)
- 7. Бразилія – 1758,85 (-1)
- 8. Бельгія – 1740,01
- 9. Італія – 1717,15 (+1)
- 10. Німеччина – 1713,30 (+2)
- ...
- 22. Республіка Корея – 1593,92 (+1)
- 23. Еквадор – 1589,72 (+1)
- 24. Австрія – 1586,98 (-2)
- 25. Австралія – 1584,02
- 26. Туреччина – 1570,18 (+1)
- 27. Україна – 1555,36 (+1)
- 28. Канада – 1554,63 (-2)
Свої наступні поєдинки збірна України проведе у листопаді: 13 листопада в межах відбору на ЧС-2026 на виїзді зустрінеться з французами, а через три дні прийматиме ісландців. Ці матчі й вирішать долю нашої команди у боротьбі за вихід на чемпіонат світу.