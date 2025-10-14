Команда Реброва вкотре потріпала нерви вболівальникам

У понеділок, 13 жовтня, збірна України в межах 4-го туру відбору на чемпіонат світу у Кракові зустрічалась з Азербайджаном. Аутсайдер квартету знову добряче попсував кров нашій команді – на щастя «синьо-жовті» знайшли в собі сили переломити хід гри після пропущеного гола і здобули надважливі три очки.

Відбір до ЧС-2026, 4-й тур

Група D

Україна – Азербайджан – 2:1

Голи: Гуцуляк, 30, Маліновський, 64 – Миколенко, 45+3

Вже на 2-й хвилині Довбик після діагоналі Миколенка в дотик пробивав з центру штрафного – над поперечиною. Господарі огризнулись виходом сам на сам – Трубін встиг зачепити м’яч після удару Ахундзаде, а Матвієнко вибив з порожніх воріт. За трохи вже Маліновський у стрибку замикав навіс від Коноплі, але голкіпер зумів відбити.

На 17-й хвилині Конопля метрів в 27-ми розрядив свою гармату і влучив у поперечину. За мить вже Гуцуляк стрільнув вище воріт. В середині тайму збірна України вийшла вперед: Маліновський навісив зі стандарту і Гуцуляк головою замкнув у дальню дев'ятку.

Однак піти на перерву перемагаючи «синьо-жовті» не змогли. Вже у доданий час Забарний невдало зіграв головою і фактично кинув у прорив Джафаргулієва по лівому флангу, той прострілив на Ахундзаде і останній у підкаті переправляв м'яч у ворота – сфера від Миколенка влетіла у сітку.

Після відпочинку Байрамову не вистачило лічених сантиметрів, аби вивести азербайджанців вперед. У відповідь на удар Довбика зреагував голкіпер. А потім знову зіграла зв’язка Гуцуляк / Маліновський – перший вирізав діагональ з лівого флангу, а другий розстріляв ворота суперника. На останній хвилині Волошин, здавалось, зняв всі питання щодо переможця, але VAR зафіксував у нього офсайд і взяття воріт скасували.

Перемога дозволила Україна набрати 7 очок і відірватись від Ісландії (4 бали), яка у паралельному матчі несподівано зупинила Францію (2:2). «Ле Бльо» з 10 пунктами залишаються лідерами, а Азербайджан з 1 очком останній.