Франція вкотре вказал на місце України в ієрархії світового футболу

У п’ятницю, 5 вересня, збірна України у боротьбі за вихід на чемпіонат світу зійшлась з Францією. «Синьо-жовті» повністю провалили перший тайм, пропустивши вже на десятій хвилині, однак після відпочинку приємно здивували. Забити, на жаль, не вдалось – на шляху м’яча стала стійка.

Відбір до ЧС-2026

Група D

Україна – Франція – 0:2

Голи: Олісе, 10, Мбаппе, 82

«Трикольорові» з перших хвилин затиснули суперника біля його воріт, накочуючи атаку за атакою. «Синьо-жовті» огризнулися двома поспіль напівмоментами – Гуцуляк двічі навішував з лівого флангу у штрафний, але захисники встигали накривати й виносити.

На 10-й хвилині Франція вийшла вперед: Барколя лівим флангом увірвався у штрафний і прострілив в центр на Олісе, який низом закрутив у правий кут. За трохи Зубков помилився при отриманні передачі від Ярмолюка, м’яч перехопив Олісе і розстрілював Трубіна – кіпер Бенфіки встиг зреагувати. Наприкінці тайму Мбаппе обіграв Матвієнка у штрафному, протиснув Ярмолюка і Калюжного, але не зумів завдати акцентованого удару по воротах.

Другий тайм почався з атак України, яка створила низку вбивчих моментів. Варто згадати про удар Довбика головою після передачі Зінченка – в останній момент Конате виніс сферу з воріт. А за мить Забарний замикав закидання від Калюжного і влучив у стійку!

За десять хвилин до завершення матчу Франція подвоїла свою перевагу. Мбаппе отримав передачу зі своєї половини поля, оібграв Забарного і влучно пробив у правий кут. Ванат міг підсолодити гіркоту поразки, але після пасу Очеретька за спини захисників форвард Жирони примудрився пробити в голкіпера.

Перемога принесла Франції 3 бали й підняла на другу сходинку турнірної таблиці групи D. Україна без очок остання. Лідирує у квартеті Ісландія, яка у паралельній зустрічі розтрощила Азербайджан з рахунком 5:0.