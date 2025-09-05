«Синьо-жовті» відвантажили у ворота суперника чотири сухих м'ячі

У п’ятницю, 5 вересня, молодіжна збірна України розпочала свій шлях на чемпіонат Європи 2027 року поєдинком з Литвою. Перший тайм видався доволі складним, однак по перерві підопічні Унаї Мельгоси знайшли ключики до воріт суперника. Чотири автографи від синьо-жовтих дозволили їм здобути стартову перемогу й одноосібно очолити свою групу.

Євро-2027, відбір, група Н

Литва U-21 – Україна U-21 – 0:4

Голи: Кревсун, 69, Корнейчук, 73, Синчук, 77, Гаджиєв, 90+4

Вилучення: Юрьонас, 90+2 (Литва, друга жовта картка)

На старті зустрічі гра була доволі рівною – суперник нічим не поступався «синьо-жовтим». Перший небезпечний момент виник на 12-й хвилині: Холод з центру поля віддав у штрафний майданчик і Тутеров пробив головою метрів з восьми – голкіпер забрав. В середині тайму Пономаренко зіграв на випередження у штрафному, замикаючи простріл з правого флангу – поруч зі стійкою. На останній хвилині тайму форвард «Динамо» мав забивати після навісу Крупського, але знову не влучив у площину воріт.

По перерві литовці провели, мабуть, найнебезпечнішу атаку в матчі: після навісу з правого флангу Юрьонас замикав на дальній стійці, але Крапивцов встиг зміститись і відбити м’яч на лінії. А потім Україна вийшла вперед: Синчук отримав м'яч праворуч у штрафному, віддав назад в район одинадцятиметрової позначки на Кревсуна і той зробив рахунок 1:0.

Не минуло і п’яти хвилин як «синьо-жовті» подвоїли свою перевагу. А потім литовці збили Синчука у власному штрафному і сам постраждалий чітко реалізував пенальті. Розгромна перемога українців, яка принесла їм три очки й першу сходинку в турнірній таблиці.