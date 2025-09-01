Владислав Ванат (ліворуч) у формі «Жирони»

«Жирона» на своєму офіційному сайті оголосила про підписання українського нападника «Динамо» Владислава Ваната. 23-річний гравець підписав з каталонцями контракт на 5 сезонів – до літа 2030 року.

Фінансові деталі угоди наразі не розголошуються. Раніше повідомлялось, що іспанці активували клаусулу, яка становила 20 мільйонів євро. За інформацією ж відомого інсайдера Ігоря Бурбаса, сума відступних в контракті Ваната була прописана в доларах і в перерахунку дорівнює 17 млн євро. Саме така сума декількома траншами надходитиме в київський клуб протягом двох років. Перший платіж становитиме близько 4,5 млн вже зараз.

До слова, Ванат стане вже третім українцем у складі «Жирони» – кольори каталонців нині захищають ексдинамівець Віктор Циганков, а також голкіпер Владислав Крапивцов. Владислав виступатиме за команду Мічела Санчеса під № 19.

Нагадаємо, Ваната – вихованець «Динамо». За головну команду дебютував у травні 2021 року. За цей час він провів за «біло-синіх» 119 офіційних матчів, забив 50 голів та віддав 19 асистів. За збірну України відіграв 11 поєдинкі. в яких відзначився двічі. Transfermarkt оцінює гравця в 15 млн євро.