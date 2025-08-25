Легендарний гравець спробує допомогти Кучеру і Ко повернутися в УПЛ

Центральний захисник Євген Хачеріді став гравцем «Чорноморця», повідомляє пресслужба «моряків». Терміни та умови угоди з одеською командою не розголошуються.

Нагадаємо, Хачеріді розпочинав кар’єру у мелітопольському «Олкомі». Далі були запорізький «Металург», луцька «Волинь», київське «Динамо», грецький ПАОК та білоруське «Динамо» Брест.

У 2022 році Євген призупинив кар'єру, але періодично виступав за напівпрофесійні команди. Зокрема, встиг пограти за іванківський «Штурм» та Авангард з «Лозової». Навесні 2025 року він повісив бутси на цвях, аби зосередитись на роботі скаута у київському «Динамо». 22 серпня стало відомо, що Ігор Суркіс звільнив 38-річного Хачеріді з посади в столичному клубі.

До слова, «Чорноморець» за підсумками минулого сезону вилетів з УПЛ в Першу лігу. Після 3-х турів команда Олександра Кучера йде у турнірній таблиці другого за силою дивізіону на другій сходинці, набравши 7 очок.