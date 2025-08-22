Владислав Супряга спробує перезапустити свою кар'єру

Нападник «Динамо» Владислав Супряга продовжить виступи в «Епіцентрі», повідомляє офіційний сайт кам’янець-подільського клубу. 25-річний бомбардир перейшов у команду Сергія Нагорняка на правах оренди, підписавши контракт на один сезон. В «Епіцентрі» він виступатиме під номером 21.

Нагадаємо, Супряга – вихованець «Дніпра». В серпні 2018 року за 6,5 млн євро перейшов в «Динамо». Вирушав в оренди в СК «Дніпро-1», італійську «Сампдорію» та луганську «Зорю».

Олександр Шовковський взяв Владислава на літні збори, однак вирішив не залишати у своїй команді. У поточному сезоні Супряга зіграв лише один тайм в офіційних матчах за «Динамо» (проти мальтійського «Хамрун Спартанс» у кваліфікації Ліги чемпіонів).

Його контракт з киянами чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

«Епіцентр» за підсумками минулого сезону вперше в історії вийшов в УПЛ. Після 3-х турів команда перебуває на 15-й сходинці турнірної таблиці.