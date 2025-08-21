«Біло-сині» зіпсували ювілей Андрію Ярмоленку

У четвер, 21 серпня, «Динамо» в межах 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи на виїзді зустрічалось з «Маккабі» Тель-Авів. Ізраїльтяни зуміли забити швидкий гол, а в другому таймі дотиснули киян, завдавши їм несподіваної поразки і забезпечивши собі комфортну перевагу перед матчем-відповіддю.

Ліга Європи, 4-й раунд кваліфікації, перший матч

«Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль) – «Динамо» (Україна) – 3:1

Голи: Перец, 13, 69, Єхезкель, 58 – Волошин, 31

Вилучення: Вівчаренко, 50 (Динамо, червона картка)

Вже на першій хвилині Перец лише на мить не встиг на побачення з Нещеретом. За трохи кіпер «Динамо» врятував свою команду після обрізки Михайленка і виходу сам на сам все того ж Переца. За трохи капітану «Маккабі» все ж пощастило і він нарешті зумів відзначитись у воротах української команди.

В середині тайму Волошин відновив статус-кво (цікаво, що для киян це був перший удар у площину воріт) і по перерві довелось розпочинати все з початку.

Другий тайм стартував з вилучення Вівчаренка за гру прямою ногою. Ізраїльтяни сповна скористались чисельною перевагою: спочатку Єхезкель вдруге вивів «Маккабі» вперед, а за трохи Перец оформив дубль, зробивши рахунок остаточним. «Динамо» так і не змогло оговтатися від шоку і ризикує вилетіти у груповий етап Ліги конференцій.

З цікавого, Андрій Ярмоленко провів свій ювілейний, 400-й матч у складі «Динамо» – 268 матчів у Прем’єр-лізі (114 голів), 31 у Кубку України (20 голів) та 95 у єврокубках (23 голи).