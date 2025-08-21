Коштовні бразильці змарнували з десяток гольових моментів

У четвер, 21 серпня, «Шахтар» у першому матчі 4-го раунду кваліфікації Ліги кваліфікації приймав «Серветт». Аутсайдер чемпіонату Швейцарії виявився міцним горішком для «гірників», яким лише під кінець зустрічі вдалось уникнути ганьби.

Ліга конференцій, 4-й раунд кваліфікації, перший матч

«Шахтар» (Україна) – «Серветт» (Швейцарія) – 1:1

Голи: Бондар, 73 – Фомба, 8

«Шахтар» пропустив вже на восьмій хвилині: після навісу з кутового Фомба, випередивши захисників, головою спрямував сферу у лівий кут. Донеччани спромоглись створити щось більш-менш небезпечне лише в середині тайму – Аліссон з лінії штрафного стріляв з-під захисників, але кіпер у стрибку відбив м'яч. У відповідь Варела з далекої відстані бив під поперечину – Різник перевів на кутовий.

«Гірники» могли зрівнювати ще до перерви: Невертон вивів Аліссона сам на сам, але той не зумів переграти голкіпера.

По перерві «Шахтар» значно додав і накочував атаку за атакою на ворота швейцарців, але ті в останній момент дивом рятувались. Зрештою, кількість переросла в якість і донеччани зрівняли: після навісу з кутового на дальню стійку Марлон головою скинув на Бондар і той замкнув сферу у сітку, показавши коштовним бразильцям як треба забивати.

На жаль, більшого «Шахтарю» не вдалось – бойова нічия, яка залишає дуже багато питань перед матчем-відповіддю.