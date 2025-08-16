Даріо Срна презентує Лукаса Феррейру

Донецький «Шахтар» на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з півзахисником «Сан-Паулу» Лукасом Феррейрою. 19-річний вінгер уклав з «гірниками» угоду до 30 червня 2030 року.

Раніше повідомлялось, що «Шахтар» заплатить за бразильця 10 млн євро, також передбачені бонуси розміром у 2 мільйони. Окрім цього в угоді є пункт про перепродаж гравця, за умовами якого «Сан-Паулу» може отримати 10% від суми.

Нагадаємо, Феррейра розпочинав футбольний шлях у дитячій школі «Американо», звідки 2017 року перейшов до академії «Фламенго», а ще згодом – до «Боавісти». У 2021 році приєднався до «Сан-Паулу», з яким у березні 2023-го підписав перший професійний контракт. У складі молодіжної команди у 2024 році був переможцем Кубка Бразилії U-20. У січні 2025-го разом із командою здобув молодіжний Кубок Сан-Паулу (Копінья), зігравши на турнірі 9 поєдинків, у яких забив 3 мʼячі та віддав 2 асисти.

Дебютував за першу команду «Сан-Паулу» 20 січня 2025 року в матчі з «Ботафого». Загалом на професіональному рівні провів 23 гри (5 у Кубку Лібертадорес, 13 у чемпіонаті Бразилії, 2 у Кубку Бразилії, 3 у Паулісті) й відзначився 1 голом та 1 асистом. Transfermarkt оцінює його в 5 млн євро.