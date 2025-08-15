Антон Дрозд хоче більше ігрової практики на серйозному рівні

Захисник «Шахтаря» Антон Дрозд став гравцем «Олександрії», повідомляє прес-служба містян. 20-річний оборонець виступатиме за нову команду на правах оренди до 30 червня 2026 року – в олександрійців буде першочергове право викупу гравця.

Нагадаємо, Дрозд – вихованець «Полтави», звідки перейшов в академію «Шахтаря». Виступав за молодіжні команди гірників. З U-14 став чемпіоном України, а в складі U-19 грав у Юнацькій лізі УЄФА (молодіжній Лізі чемпіонів). Викликався у збірні України U-19 та U-20. У 2024 році разом зі збірною України U-19 дійшов до півфіналу юнацького чемпіонату Європи.

У минулій першості «Олександрія» під керівництвом Руслана Ротаня вперше у своїй історії фінішувала на другій сходинці УПЛ, ставши срібним призером чемпіонату України. У новому сезоні «містяни» вже встигли вилетіти з єврокубків, двічі поступившись сербському «Партизану» (0:2, 0:4) у 2-му раунді кваліфікації.

У внутрішній першості команда несподівано програла новачку УПЛ «Кудрівці» (1:3) та оступилась з «Оболонню» (0:1) і після 2-х турів йде у турнірній таблиці останньою.