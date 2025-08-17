Юхим Конопля став першим українцем, який відзначився за «Шахтар» у новому сезоні

У неділю, 17 серпня, «Шахтар» на виїзді зустрічався з «Вересом». Попри достойний опір, який створили рівняни, «гірники» за допомогою двох стандартів здобули впевнено перемогу, впритул наблизившись до «Динамо» у турнірній таблиці чемпіонату України.

УПЛ, 3-й тур

«Верес» (Рівне) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:2

Голи: Конопля, 45+1, Тобіас, 62

Перший момент у матчі створив «Шахтар» на 10-й хвилині: Судаков зі штрафного поцілив у стійку, м'яч влучив у спину Кожухаря і вилетів за межі поля. Педрінью і Конопля обстрілювали ворота «Вереса» – неточно.

В середині тайму рівняни втратили розкішну нагоду вийти вперед: Бойко продавив Бондаря на лівому фланзі й зумів прострілити в район одинадцятиметрової позначки – Ндукве замкнув над поперечиною. Вже у доданий час «Шахтар» заробив кутовий і Конопля, вистрибнувши вище за інших, зробив рахунок 1:0 на користь «гірників».

На 62-й хвилині «Шахтар» забив вдруге і знову завдяки стандарту – після розіграшу кутового Вінісіус Тобіас потужно пробив повз голкіпера. Наприкінці зустрічі Еліас з гострого кута цілив у ближню дев'ятку, однак влучив у поперечину. Вже у компенсований час Різник врятував свою команду від гола, потягнувши у стрибку удар в лівий кут.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 7 балів і піднятись на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Верес» без очок чотирнадцятий.