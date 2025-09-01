Ілля Забарний зробив відверту заяву щодо Росії

Нещодавно український захисник Ілля Забарний перейшов з англійського «Борнмута» у французький ПСЖ. За інформацією «ТаТоТаке», однією з умов трансферу був відхід з паризької команди російського голкіпера Матвєя Сафонова. Французи навіть підписали 23-річного голкіпера «Лілля» Люку Шевальє за 40 мільйонів євро, однак відсторонили Джанлуїджі Доннарумму рішенням тренера, тож представник країни-окупанта наразі залишається у французькій команді.

Напередодні Забарний вперше прокоментував свою вимушену взаємодію з Сафоновим на футбольному полі та поза ним.

«Хочу подякувати ПСЖ, одному з найкращих клубів світу, за можливість представляти свою країну на міжнародній арені та грати на найвищому рівні. Водночас я маю однозначну громадянську позицію: в моїй країні четвертий рік іде повномасштабна війна. Росіяни – агресори, які марно намагаються знищити українську свободу та незалежність. Війна триває, я не підтримую жодних стосунків з жодним росіянином», – заявив українець в ефірі програми «Футбол 360».

«А щодо мого одноклубника... Я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні в рамках тренувань і буду виконувати мої зобов’язання перед клубом. І наостанок хочу сказати: поки йде війна, я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу у світі», – додав Забарний.

Нагадаємо, Ілля дебютував за ПСЖ у матчі чемпіонату Франції проти «Нанта» (1:0). Також наш земляк долучився до розгромної перемоги парижан над «Тулузою» (6:3).

До слова, Сафонов перейшов у ПСЖ з «Краснодара» у червні 2024 року за 20 мільйонів євро, підписавши контракт на п’ять сезонів.