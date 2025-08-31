Сага з відходом Георгія Судакова з «Шахтаря» нарешті добігла свого кінця

«Бенфіка» на своєму офіційному сайті повідомила про підписання Георгія Судакова. Півзахисник «Шахтаря» виступатиме за португальський клуб на правах оренди у сезоні 2025/26. У складі лісабонського клубу українець гратиме під 10-м номером (раніше цю цифру на спині в Бенфіці носили легенда світового футболу Еусебіо, нинішній президент Руй Кошта та Пабло Аймар).

«Орли» заплатять донеччанам 6,75 млн євро, а сума викупу контракту становить 20 млн 250 тисяч. «Шахтар» зможе отримати додатково ще 5 мільйонів у виглядів бонусів залежно від індивідуальних та колективних досягнень. Також «гірники» претендуватимуть на 25% від наступного продажу гравця. При цьому лісабонці мають право зменшити частку донеччан до 15% після виплати фіксованої суми у розмірі 6 млн євро.

Нагадаємо, Судаков – вихованець «Шахтаря». За основну команду дебютував у 2020 році. Відтоді провів за донеччан 148 матчів, у яких забив 35 голів та віддав 26 асистів. За збірну України зіграв 29 поєдинків (3 м’ячі). Transfermarkt оцінює його в 32 млн євро.