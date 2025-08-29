Українські клуби можуть розпочинати підготовку до єврокубкових дуелей

Напередодні «Динамо» у матчі-відповіді 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи не могло досягти прийнятного результату з «Маккабі» Тель-Авів (1:0) і за підсумками двох дуелей (2:3) вилетіло в основний етап Ліги конференцій. Своєю чергою донецький «Шахтар» в овертаймах зумів дотиснути швейцарський «Серветт» (2:1) після нічиєї у першій грі (1:1) і теж забезпечив собі євроосінь.

У п’ятницю, 29 серпня, в Монако відбулось жеребкування головної стадії третього за силою єврокубка. 36 клубів-учасників були поділені на 6 кошиків по 6 команд згідно з клубним рейтингом УЄФА. Шахтар потрапив до першого кошика, а Динамо – до другого.

Згідно з результатами жеребкування суперниками «Шахтаря» стали: «Легія» Варшава (Польща), «Шемрок Роверс» (Ірландія), «Рієка» (Хорватія), «Абердін» (Шотландія), «Брейдаблік» (Ісландія) і «Хамрун Спартанс» (Мальта).

«Динамо» ж змагатиметься з «Фіорентиною» (Італія), «Крістал Пелас» (Англія), «Омонією» (Кіпр), «Зріньскі» (Боснія і Герцеговина), «Ноа» (Вірменія) та «Самсунспоомр» (Туреччина).

Нагадаємо, на основному етапі буде єдина турнірна таблиця для 36 команд. У основному раунді Ліги конференцій заплановано 6 турів. 8 найкращих клубів одразу потраплять до 1/8 фіналу, а ті, хто завершать на позиціях із 9-ї по 24-ту, зіграють у 1/16 фіналу за вихід далі.

Календар турів Ліги конференцій 2025/26:

1-й тур: 2 жовтня 2025 р.

2-й тур: 23 жовтня 2025 р.

3-й тур: 6 листопада 2025 р.

4-й тур: 27 листопада 2025 р.

5-й тур: 11 грудня 2025 р.

6-й тур: 18 грудня 2025 р.

1/16 фіналу: 19 та 26 лютого 2026 р.

1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026 р.

1/4 фіналу: 9 та 16 квітня 2026 р.

1/2 фіналу: 30 квітня та 7 травня 2026 р.

Фінал турніру запланований на 27 травня 2026 року в німецькому Лейпцигу.