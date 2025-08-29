Коштовні бразильці нарешті продемонстрували свою ефективність

У четвер, 28 серпня, «Шахтар» у повторному матчі 4-го раунду кваліфікації Ліги кваліфікації на виїзді зустрічався зі швейцарським «Серветтом». Перший тайм минув без голів, а по перерві господарі вийшли вперед. В середині другого тайму «гірники» з пенальті відновили статус-кво, але вирвати перемогу не вдалось і все вирішувалось в екстратаймах. Там більше пощастило українцям, які завдяки зусиллям бразильців вийшли в основний етап Ліги конференцій.

Ліга конференцій, 4-й раунд кваліфікації, матч-відповідь

«Серветт» (Швейцарія) – «Шахтар» (Україна) – 1:2 (перша гра – 1:1)

Голи: Нжо, 53 – Кевін, 70 (п.), Еліас, 113

Вже на старті зустрічі «Шахтар» ледь пропустив – господарі небезпечно розіграли стандарт. Донеччани перший серйозний момент створили лише на 15-й хвилині: Кевін навішував з лівого флангу, а Алісон головою замикав на дальній стійці – захисник встиг заблокувати.

На останніх хвилинах тайму команди обмінялись уколами: Бондаренко ледь не вискочив сам на сам – голкіпер встиг вийти назустріч і перехопити м’яч, а суперник у відповідь влучив у стійку (після того, як Матвієнко не влучив по м’ячу у власному штрафному).

По перерві «Серветт» забив: Нжо втік на побачення з Різником і переграв воротаря «гірників». «Шахтар» намагався врятуватись: Очеретько стріляв з-за меж штрафного, м’яч влучив у захисника й відскочив до Кевіна, який із гострого кута спробував добити його у ворота – голкіпер забрав. А потім Еліаса збили у карному майданчику й арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Кевін. Згодом Педро Енріке та Кевін мали можливість вирвати для «Шахтаря» перемогу, але в основний час це не вдалося.

На 113-й хвилині Кауна Еліас після передачі Педрінью забезпечив «гірникам» перевагу і більше свого вони не віддали. Як наслідок, у Лізі конференцій Україна буде представлено двома командами – «Шахтарем» та «Динамо» (яке у матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи мінімально здолало «Маккабі» Тель-Авів, чого не вистачило для проходу в основний етап другого за силою єврокубка).