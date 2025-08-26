Ребров і Ко розпочинають боротьбу за путівку на Мундіаль

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з переліком футболістів, яких викликав для підготовки до вересневих матчів національної команди, повідомляє офіційний сайт УАФ. До заявки ввійшли 25 виконавців, ще шестеро гравців перебувають у резервному списку.

Варто зазначити, що свій дебютний виклик до складу національної збірної України отримали захисник київського «Динамо» Тарас Михавко та хавбек донецького «Шахтаря» Олег Очеретько, який минулий сезон провів у «Карпатах».

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»).

Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»). Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар»), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва – «Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія).

Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар»), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва – «Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія). Півзахисники: Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Микола Шапаренко («Динамо»), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина).

Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Микола Шапаренко («Динамо»), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина). Нападники: Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Артем Довбик («Рома», Італія), Владислав Ванат («Динамо»).

Резервний список:

Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко («Полісся»), Євген Чеберко («Коламбус Крю», США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – «Динамо»).

Нагадаємо, збір національної команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань. 4 вересня «синьо-жовті» переберуться до Вроцлава, де наступного дня на «Тарчинський Арена Вроцлав» прийматимуть Францію. 9 вересня відбудеться зустріч зі збірною Азербайджану.